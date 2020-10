Fuori provincia - L’Ascoli Calcio, a seguito della positività ai test molecolari di alcuni tesserati delle giovanili bianconere, ha sospeso tutte le attività giovanili fino a data da destinarsi. "La sofferta decisione è stata assunta per garantire la massima tutela dei propri tesserati", fa sapere il club. Ancora il Covid dunque sconvolge i piani del calcio, sia in serie A che in serie B e nei ritiri delle nazionali.