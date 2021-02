Kucka e Cornelius i più decisivi per D'Aversa nelle ultime giornate

Fuori provincia - Juraj Kucka ha siglato la sua prima marcatura stagionale in campionato nella gara d’andata contro lo Spezia; rete al 92’ valida per il pareggio finale (2-2), anche in quell’occasione dal dischetto. Kucka ha messo a segno tutte le ultime tre reti in trasferta del Parma in campionato; lo slovacco, a quota cinque gol, è vicino ad eguagliare il record personale di marcature in un singola stagione di Serie A (sei nel 2019/20). Andreas Cornelius ha preso parte a tre gol nelle ultime sei gare di Serie A contro squadre neopromosse: due reti contro il Lecce e assist contro il Verona.