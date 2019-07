Kragl, Sau e ora Schiattarella: che mercato per il Benevento

Fuori provincia - Benevento regina del mercato? Di certo il messaggio lanciato dal club di Vigorito è chiaro: la serie A diretta è l'obiettivo. Pippo Inzaghi in pochi giorni si ritrova a disposizione giocatori molto conosciuti in categoria come Kragl (svincolato ex Foggia), il fantasista sardo Sau e chiude in queste ore per Schiattarella dalla Spal. Cede nel frattempo Iemmello e Di Chiara al Perugia e ora lavora al rinnovo di Coda. Nel Sannio si fa sul serio.