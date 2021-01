Italiano centellina Saponara: "Gradualmente, senza appesantirlo"

Fuori provincia - "Dobbiamo cercare di portare in condizione tutti e la Coppa Italia ce l'ha permesso. Galabinov non giocava da molto tempo, sono contento che abbia segnato e di ciò che ha fatto vedere nei minuti in cui è stato utilizzato". Si coccola i suoi uomini di maggior esperienza Vincenzo Italiano, che trova o ritrova nuove varianti nel reparto offensivo. In attesa di Nzola, ancora fermo ai box. "Per quanto riguarda Saponara sappiamo che dobbiamo renderlo un giocatore importante per questa squadra facendolo crescere gradualmente. Siamo contenti che abbia tenuto per 120 minuti, ma non vogliamo appesantirlo".