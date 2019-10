Italiano a Coverciano con un docente speciale: Beppe Iachini

Fuori provincia - La seconda settimana al Master allenatori si è aperta con una lezione ‘speciale’ per Vincenzo Italiano e i suoi colleghi, tenuta da un tecnico che ha guidato squadre tra i professionisti per diciassette stagioni: Beppe Iachini, mister dalla grande esperienza che nel 2009 ha ricevuto dal settore tecnico la Panchina d’argento quale miglior allenatore – secondo il giudizio dei colleghi – della serie B 2007/2008, quando condusse il Chievo alla promozione nel massimo campionato.

“È un grande onore essere qui oggi come docente, anche se questo mi fa pensare: non è che starò invecchiando?” ha commentato Iachini, sorridendo, poco prima di salire in cattedra al Master. “A parte le battute – ha continuato l’ex allenatore di Sampdoria, Brescia e Palermo – fa molto piacere essere apprezzati: vuol dire che nella propria carriera si è seguito un percorso giusto e se si può essere di aiuto ai colleghi più giovani, ben venga. Tornare a Coverciano è sempre un piacere: qui ho fatto i miei primi raduni con le Nazionali giovanili e ho perfezionato il mio percorso di formazione da allenatore”.

Il cosiddetto ‘Master’ è il massimo livello di formazione per tecnici riconosciuto a livello UEFA e, in caso di esito positivo degli esami finali, l’abilitazione conseguente consente di poter guidare tutte le squadre, comprese quelle partecipanti alla Serie A. Tra gli allievi sono presenti due campioni del mondo come Luca Toni e Andrea Pirlo, l’allenatrice della Nazionale femminile Under 17 Nazzarena Grilli, e tanti altri nomi conosciuti dal grande pubblico, come Cristian Chivu, Paolo Montero, Thiago Motta e Walter Samuel.