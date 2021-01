Italiano: "Sofferenza e un pizzico di fortuna, ma è un buon periodo"

Fuori provincia - "Penso che tutti abbiano dimostrato che con la volontà si può ottenere qualsiasi cosa. Abbiamo sofferto e poi nei supplementari, con un pizzico di fortuna, l'abbiamo portata a casa. Momento magico? Abbiamo vissuto un periodo non bello, ma ci confortavano le prestazioni. Non abbiamo mai mollato, proponendo quello che preparavamo. La nostra mentalità è questa: giocare e cercare di creare palle gol anche contro le grandi squadre. E poi in certe occasioni viene fuori la nostra compattezza. Ci godiamo il periodo positivo. Sabato ci sarà da soffrire ancora, ma in questo momento i ragazzi hanno la testa giusta". Così Vincenzo Italiano ai microfoni della Rai nel post partita di Roma-Spezia 2-4.

Ovviamente grande vetrina per Saponara, che si presenta con una prova devastante. "Ci ha chiesto di giocare lì e oggi lo abbiamo provato per la prima volta. Noi cercavamo personalità in quella zona del campo e con lui l'abbiamo trovata. Non pensavo avesse tanto minutaggio, visto che non faceva una partita da tanto tempo".