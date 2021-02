Italiano: "Nessuna sbornia post Milan, ora pensiamo al Parma"

Fuori provincia - La sbornia della serata di gloria contro il Milan ha lasciato i segni? Non è di questo avviso Vincenzo Italiano e in effetti a vedere il primo tempo del Franchi non gli si può dare torto. "No, non credo. Abbiamo approcciato la partita alla grande. Se fossimo andati in vantaggio, sarebbe stata un'altra partita. L'avevo detto in presentazione: noi dimentichiamo in fretta. L'abbiamo preparata come dovevamo fare, dispiace chiaramente per il risultato. Ci proveremo dalla prossima". Già, arriva il Parma che in pratica al Picco si gioca le ultime speranze di risalita. “Le nostre avversarie sono quelle che stazionano in classifica con noi. Il Parma è una diretta concorrente, partita importantissima e la prepareremo al massimo. Ma lo facciamo sempre e lo faremo anche questa volta perché alla salvezza crediamo e vogliamo raggiungerla".