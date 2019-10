Italiano: "Importante fare punti, diamo continuità"

Fuori provincia - “La priorità era continuare a crescere in questo momento. Abbiamo dato continuità di risultati e portare a casa punti da Empoli era il nostro obiettivo. La prestazione è stata di ottimo livello, abbiamo segnato un gol e messo i presupposti per segnarne altri. E tra due giorni si gioca di nuovo”. Queste le parole di Vincenzo Italiano al termine del pareggio in Toscana. “Forse potevamo portare a casa qualcosa in più evitando di sbagliare quell'uscita, ma sono convinto che un mese fa saremmo usciti di qui con le ossa rotte. La vittoria di Pescara ci ha dato grossa fiducia, ma non abbiamo ancora fatto niente. Eravamo in un periodo bruttissimo, siamo usciti dalla zona peggiore della classifica e ci esprimiamo a buoni livelli”.



Il campo oggi non aiutava peraltro lo spettacolo. “Il nostro obiettivo era rifornire gli esterni alti che sono bravi a creare la superiorità. L'Empoli era più fisico di noi e quindi dopo il gol loro e con il campo che si faceva via via più pesante abbiamo rischiato qualcosa. Oggi a tratti siamo riusciti a palleggiare, ma era importante soprattutto portare a casa punti”. Sui cambi: “Bartolomei avevo paura che prendesse il secondo giallo, ho preferito mettere Mora a quel punto. Delano e Ragusa hanno dato fiato a Bidaoui e Ragusa stanchissimi. In altri contesti potevi provare ad essere più sbarazzino”.

Prima buona prestazione di Ferrer. “In un infrasettimanale era normale cambiare qualche pedina. Oggi ho preferito Ferrer perché si allena forte e si impegna al massimo. Non è una bocciatura per Vignali che aveva fatto molto bene contro la Juve Stabia. Io voglio dare spazio a tutti, non è un caso se siamo la squadra che ha segnato con più giocatori della serie B. Si è comportato bene”.