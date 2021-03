Italiano: "Altre tredici battaglie con questa personalità e..."

Fuori provincia - "Ci restano altre 13 battaglie". Così Vincenzo Italiano pensa al prossimo mese che diventa fondamentale per la lotta salvezza con Benevento, Cagliari e Crotone in casa. Il 3-0 contro la Juventus non lo preoccupa. "Un allenatore deve essere fiducioso dopo aver visto una partita come questa. La personalità nostra deve essere questa. Possibilmente sbloccando noi le partite, andando in vantaggio. E' quello che cercheremo di fare da qui alla fine". Anche sabato contro il Benevento. "Diventa una partita importante, ma da affrontare senza pressioni. Noi pensiamo a giocare, mettere qualità e interpretare le partite come questa".