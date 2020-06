Ispezioni protocolli Covid nei centri sportivi, ora tocca anche alla B

Fuori provincia - Benevento, Frosinone e Pordenone. Sono questi i primi tre club di serie B che hanno ricevuto la visita del pool ispettivo della Procura Federale. Costituito dalla FIGC per verificare la puntuale applicazione dei protocolli sanitari, il gruppo di specialisti appare a sorpresa nei centri di allenamento dei club professionistici per controllare che tutte le procedure del caso - distanziamento, misurazione della temperatura, sanificazione... - vengano seguite alla lettera. Il pool riparte con la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e alle indagini sierologiche di tutti i componenti del gruppo squadra. In caso di inadempienza, si rischiano sanzioni finanziarie e anche penalizzazioni in classifica.