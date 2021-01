Fuori provincia - Lo Spezia ritrova Estevez e Chabot, ma perde Ismajli. Una giornata di squalifica per il difensore cosovaro, fermato insieme a Goldaniga (Genoa), Svanberg (Bologna), Castrovilli (Fiorentina) e il cagliaritano Nandez che si prende due giornate. Sesto cartellino giallo per Terzi, secondo per Maggiore e terzo per Pobega. Multa al Torino di 5mila euro a causa degli insulti proferiti da un suo collaboratore all'arbitro.