Inzaghi non stecca la prima dopo il ritorno, il Benevento avvicina la A

Fuori provincia - Il Benevento riprende il proprio cammino verso la Serie A. Allo ‘Zini’ i campani si impongono per 1-0 sui padroni di casa della Cremonese e si portano a soli tre punti dalla promozione. Gli uomini di Inzaghi, privi di pedine del calibro di Letizia e Viola, soffrono nel primo tempo una buona Cremonese e rischiano sullo squillo dell’ex Ceravolo, che fallisce una buona occasione davanti a Montipo’. Nella ripresa le Streghe sbloccano il punteggio al 51' grazie alla conclusione a giro di Roberto Insigne. La Cremonese accusa il colpo e non riesce a tornare in partita, per il Benevento primo match point per la A a disposizione venerdì 26 giugno contro l’Empoli.