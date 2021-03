Fuori provincia - Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne non sarebbero partiti per la Spezia. Queste le ultime da casa Benevento, dove Filippo Inzaghi avrebbe preso una misura drastica dopo la rifinitura rinunciando a due pilastri della squadra. Il club non ha ancora diramato in convocati, ma l'assenza è di quelle che pesano e che mostrano come il momento sia topico per tante squadra. Roberto D'Aversa aveva fatto lo stesso con Gervinho prima della partita contro l'Udinese del suo Parma.