Fuori provincia - “Avevo chiesto determinazione alla squadra. Sapevamo che avremmo potuto soffrire contro una squadra che gioca molto bene a calcio. L'abbiamo preparata in 24 ore per vincerla, sicuramente dobbiamo migliorare ma va dato atto ai ragazzi di essere tornati alle 5 di mercoledì e venerdì siamo già dovuti ripartire per affrontare un avversario molto tosto”. Così Simone Inzaghi al termine di Spezia-Lazio 1-2 ai microfoni di Sky Sport.