Inzaghi: "Con Verona e Spezia partite fattibili" e risparmia Falque

Fuori provincia - "La squadra sa che tipo di partita dovremo fare: agonismo e battaglia su ogni palla". Filippo Inzaghi questa sera porta il suo Benevento a sfidare il Verona e poi aspetta sabato lo Spezia per due scontri diretti nella corsa salvezza. "Due partite fattibili", le definisce prima dell'impegno veneto. Barba e Iago Falque rimangono fuori dai convocati per averli al meglio contro gli aquilotti. "A Viola dovremo dare il tempo che necessità. Moncini è pronto e disponibile. Da queste due partite cosa mi aspetto? I punti. I complimenti che li hanno fatti, ora vorrei salire in classifica".