Inter corsara a Marassi contro il Genoa

Fuori provincia - L'Inter prosegue la tradizione favorevole contro il Genoa, compagine contro la quale i nerazzurri vantano uno score di 18 gol a 0 nelle ultime cinque sfide, tutte vinte dai milanesi. Oggi a Marassi la squadra di Conte si è imposta 2 - 0, con le reti arrivate entrambe nella ripresa dopo che nei primi quarantacinque i rossoblù si erano ben difesi senza correre pericoli. Il gol che sblocca l'incontro lo segna il solito Lukaku al 64', finalizzando dentro l'area un bell'assist di Barella. Il raddoppio lo realizza di testa D'Ambrosio al 79'. Nel finale occasioni per Pinamonti e Kolarov per siglare il tris, ma un divario superiore avrebbe penalizzato eccessivamente la formazione di Maran. In classifica l'Inter scavalca Atalanta e Sampdoria, collocandosi al terzo posto dietro Milan e Sassuolo.