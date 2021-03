Inter-Sassuolo rinviata, stasera Parma-Genoa

Fuori provincia - Quattro positivi in casa inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij e Vecino. Circostanza che ha portato portato l'Agenzia per la tutela della salute di Milano a sospendere almeno fino a domenica 21 marzo. Vitato poi disputare la gara di campionato tra Inter e Sassuolo, in programma sabato 20 marzo alle ore 20.45: sfida quindi rinviata a data da destinarsi; le due squadre potranno accordarsi per recuperare la partita nella data che preferiscono. Intanto stasera scatta la 28ma giornata, in campo alle 20.45 Parma e Genoa. Una sfida salvezza certo non priva di interesse per lo Spezia, che domani, sabato 20 marzo, ore 18.00, accoglierà al Picco il Cagliari per un'altra partita chiave nell'ambito della lotta per la permanenza nella massima serie.