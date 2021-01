Insulti a Italiano dagli spalti nell'Olimpico... a porte chiuse

Fuori provincia - Lo Spezia ha effettuato una segnalazione ufficiale ai giudici di gara al termine di Roma-Spezia finita 4-3 per i padroni di casa. Al momento del gol vittoria segnato da Pellegrini nei minuti di recupero, un gruppo di persone non identificate, presenti sugli spalti, ha indirizzato una sequela di insulti e ingiurie nei confronti di Vincenzo Italiano. Un fatto che non sarebbe stato di particolare interesse in tempi normali, ma è diventato quantomeno singolare (oltre che gratuito) in una partita a porte chiuse. In settimana si capirà se la circostanza è stata ritenuta meritevole di finire nel referto di gara.