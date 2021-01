Insigne ferito: "Non riesco a pensarci, vedo solo il risultato..."

Fuori provincia - "Su dieci tiri non siamo riusciti a segnare di questo mi dispiace. Se la buttavo dentro oggi, avrei aiutato la mia squadra. Quando non ci riesco, ci sto male. Il mister e i compagni si aspettano tanto da me. Non riesco neanche a guardare la partita, vedo solo il risultato". Davvero amareggiato Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che lo Spezia è riuscito a battere in una partita incredibile al "Maradona". "Dopo una prestazione del genere è importante non abbattersi, rimanere concentrati e guardare avanti. Tra tre giorni dobbiamo andare a Udine", conclude ai microfoni di DAZN.