Infortunio all'arbitro, lo spezzino Mori esordisce al fischietto in C

Fuori provincia - Bella soddisfazione e buona prova per Matteo Mori, arbitro spezzino associato alla sezione locale dell'AIA e impegnato ieri sui campi della serie C. Da quarto uomo, ha operato a bordo campo per tutto il primo tempo di Pontedera-Pro Patria. Finché, da poco trascorso il primo minuto della ripresa, il fischietto designato Alberto Ruben Arena non ha subito un infortunio muscolare durante uno scatto che non gli ha permesso di portare a termine la conduzione. Come da regolamento, è toccato proprio al quarto uomo entrare in campo e prendere le redini della direzione di gara. Associato alla CAN D dal 2017, Mori non aveva mai condotto una gara professionistica da primo arbitro. Per la cronaca, vittoria degli ospiti per 0-1.