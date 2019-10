Infastidito dall'antirazzismo del Pescara, bannato dai suoi social

Fuori provincia - Di alcuni tifosi si può fare a meno. Lo dimostra il Pescara Calcio, prossima avversaria dello Spezia in campionato e in queste ore assunto a paladino del calcio che rifiuta il razzismo. Non solo sui campi, ma a partire dai social network. Simbolo di Casapound di ordinanza, un tifoso del Delfino di nome Andrea ha ammonito il club via Twitter: "basta con questa storia del razzismo vi ho sempre sostenuto ma direi che è ora di finirla voi e quei comunisti del caxxo, state per perdere un tifoso fate voi". Una previsione quantomai azzeccata, visto che è stato lo stesso account ufficiale del club a chiudergli la porta in faccia: "Facciamo noi? Bene, signore e signori #Andrea non è più un nostro tifoso", la risposta lapidaria. Tweet che è rimbalzato di bacheca in bacheca e hashtag #Pescara che è stato trending topic per quasi tutta la giornata di ieri.