Fuori provincia - Grave incidente stradale per Morgan De Sanctis, dirigente della Roma, ex portiere dei giallorossi, del Napoli e dell'Udinese. Il avuto un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo per il quale è stato necessario il trasporto d'urgenza al Gemelli. Il team manager, 43 anni, è stato operato per un'emorragia all'addome e gli è stata asportata la milza. Attualmente è in terapia intensiva.