In un colpo solo lo Spezia scopre Piccoli e ritrova Galabinov

Fuori provincia - C'è un tempismo piuttosto singolare nell'alternanza dei centravanti dello Spezia. In principio fu Andrej Galabinov, 3 gol nelle prime tre partite, trascinatore e protagonista assoluto dell'esordio in serie A. Poi venne l'infortunio di San Siro ed ecco l'arrivo di M'Bala Nzola, che si è preso sulle spalle l'attacco aquilotto, segnato 9 reti e guadagnato copertine in mezza Europa. Nel frattempo la crescita di Roberto Piccoli, fondamentale in Coppa Italia e da ieri capace anche di muoversi bene come centravanti che aiuta la squadra. Oggi, con Nzola ancora ko per almeno una decina di giorni, il rientro del bulgaro in campo dopo tre mesi e mezzo. Si alternerà con il 19enne nei due impegni romani.