In terra bresciana la prima trasferta dello Spezia Volley Autorev

Fuori provincia - Spezia Volley Autorev, a meno di sorprese all’ultimo momento, al completo nella prima trasferta di questo campionato: le bianconere sono infatti attese, sabato 26/10, in casa del Volley Gussago (provincia di Brescia) per la 2.a giornata del campionato nazionale di Serie B maschile. Si gioca alle ore 20.30, presso la palestra delle scuole elementari di Navezze, le spezzine infatti partono nel primo pomeriggio; probabilmente da Santo Stefano Magra.

"Dovrebbe essere una partita equilibrata - afferma mister Alfonso Pascucci alla vigilia - rispetto al Real Brescia, che abbiamo battuto all’esordio in casa, queste avversarie sono più esperte...ma anche più lente". Per la cronaca, nella prima giornata le gussaghesi hanno perso 3-0 sul parquet del Civiemme di Campagnola, in provincia di Reggio Emilia.