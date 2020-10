In serie B la Reggiana ha undici calciatori positivi e chiede il rinvio

Fuori provincia - Gli esami effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato all’interno del gruppo squadra della Reggiana un aumento dei casi di positività al Covid-19: attualmente riscontrati in 11

calciatori e 5 membri dello staff tecnico. "I tesserati sono stati messi in isolamento fiduciario - come da protocolli del Ministero della Sanità e della FIGC - e continuerà su di loro un’attività di monitoraggio da parte dello staff medico della società", fa sapere il club. E' stata inviata nel pomeriggio di oggi la richiesta di rinvio a data da destinarsi della gara di Serie B in programma sabato 24 ottobre 2020 con il Cittadella, prossimo avversario dello Spezia in Coppa Italia.