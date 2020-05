Fuori provincia - Non solo stadi chiusi ai tifosi. Tra le soluzioni che l'Inghilterra valuta per permettere al calcio di riprendere, ci sono anche forti limitazioni all'interazione tra calciatori. A farne le spese sono le esultanze per i gol e gli scambi di maglia che potrebbero essere vietati anche per tutta la prossima stagione. Divieto assoluto poi per la pratica di sputare in campo, caratteristica di molti atleti. Qualcosa di cui non si sentiva il bisogno neanche prima.