Importante punto del Crotone contro la Juventus in ottica salvezza

Fuori provincia - C'è ancora il cartello "lavori in corso" in casa Juventus, dove Pirlo, per defezioni o per scelta, schiera a Crotone una formazione ancora lontana dal suo undici ideale. Punto che fa classifica e morale per la formazione di Stroppa, passata in vantaggio per prima grazie al rigore trasformato da Simy al 12'. Al 21' Morata, servito da Chiesa, firma l'1 a 1, che resterà anche il risultato finale nonostante l'impegno dello stesso centravanti bianconero che nella ripresa si vede prima respingere un colpo di testa dal palo, e poi annullare un gol dal Var per un fuorigioco millimetrico. Nelle altre partite del sabato, roboante 4-1 del Napoli sull'Atalanta mentre il Milan fa il suo derby vincendo per 2-1 contro l'Inter con doppietta di Ibrahimovic.