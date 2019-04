Il turno si chiude con la supersfida Lecce-Brescia

Fuori provincia - Dopo la Pasquetta ritorna la programmazione tradizionale della Serie BKT con la 35a giornata di campionato. Tutta l’attenzione sul big match di domenica sera fra Lecce e Brescia, con Via del Mare che prevede il tutto esaurito, ma anche le altre gare sono fondamentali per gli obiettivi di questa fase finale del campionato. Il Palermo è ospite a Livorno, entrambe devono vincere per la promozione e la salvezza; il Benevento in anticipo ospita il Cosenza: anche qui l’imperativo per entrambe è fare punti per gli opposti scopi. Sfida d’alta quota a Pescara sabato alle 15 fra Pescara e Hellas Verona, spareggio playoff sabato alle 18 per Spezia e Perugia. Altro spareggio ma per la salvezza quello del Penzo dove sono di scena sempre sabato Venezia e Crotone. Potrebbero tornare in corsa per i playoff la Cremonese, in casa contro il Foggia che vuole a tutti i costi salvarsi, e l’Ascoli di scena a Cittadella che deve riprendersi dal momento negativo che l’ha rilegata all’ottavo posto. Infine Salernitana-Carpi, gli emiliani hanno un solo risultato: la vittoria.