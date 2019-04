Il sogno play-off del Cosenza dura giusto quattro giorni

Fuori provincia - Il Benevento conquista la seconda vittoria consecutiva battendo il Cosenza al termine di una gara scoppiettante. Con questo successo i giallorossi consolidano la loro posizione nella griglia dei play off. L’inizio della gara è di marca giallorossa. Al 21' Benevento vicino al vantaggio con un colpo di testa di Caldirola ma Sciaudone salva sulla linea. E’ il preludio al vantaggio giallorosso. Armenteros serve in profondità Bandinelli che di prima intenzione gonfia la rete. Passano solo due minuti e i sanniti raddoppiano. Angolo di Viola per il preciso colpo di testa di Caldirola che questa volta fa centro. Il Cosenza non demorde e al 38' accorcia le distanze con un tocco ravvicinato di Sciaudone. Nel finale di primo tempo Tutino con un’azione personale consente al Cosenza di pareggiare infilando il pallone sotto le gambe di Montipò. Nella ripresa il Benevento torna subito in vantaggio grazie ad una rete di Armenteros. Al 36' il Benevento cala il poker: Insigne serve al centro Coda che di testa realizza la sua diciannovesima rete stagionale.