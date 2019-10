Il settore ospiti dell'Adriatico di Pescara costa 15 euro

Fuori provincia - Lo Spezia Calcio comunica che la vendita dei biglietti per la sfida valida per l'8° turno della Serie BKT '19-'20 tra Pescara e Spezia, in programma allo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" alle 15:00 di sabato 19 ottobre, è attiva sul circuito Listicket.



SETTORE OSPITI



Intero € 15



I tagliandi sono acquistabili presso:



? Punti vendita Listicket di tutta Italia (QUI ricerca rivenditori).



La prevendita del Settore Ospiti chiuderà venerdì 18 ottobre alle ore 19.00, come da disposizione Ministeriale. No obbligo tessera del tifoso.



DIV. ABILI - INFO



Il Pescara Calcio comunica che richieste di accredito, per gli spazi riservati a categorie diversamente abili, possono essere inoltrate all’indirizzo e-mail accrediti@pescaracalcio.com da lunedì’ 14 ottobre fino alle ore 19:00 di mercoledì 16 ottobre.