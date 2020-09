Il secondo di Gotti è Gabriele Cioffi, vecchia conoscenza aquilotta

Fuori provincia - La prima maglia pesante della sua carriera da calciatore, non ce ne vogliano i club precedenti, è stata probabilmente quella dello Spezia. Gabriele Cioffi era una figura facilmente riconoscibile in campo con i suoi quasi due metri d'altezza tra 1997 e 1999 in serie C2, al fianco del concittadino Sottil. Squadra costruita da Sergio Borgo che comprendeva alcune icone aquilotte anni Novanta come Chiappara, Andreini, Sanguineti e ovviamente Zaniolo senior.

Per Cioffi una lunga carriera che lo ha portato fino al debutto in serie A oltre i trent'anni, da allenatore ha lasciato la provincia per Abu Dhabi e infine l'Inghilterra chiamato da Gianfranco Zola. Rotto il sodalizio con il sardo, è stato protagonista di una delle storie sportive più belle del calcio britannico degli ultimi anni con il Crawley Town, club di League Two portato fino al quarto turno di coppa di lega. Da qualche settimana è il secondo di Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, e mercoledì sera ritroverà lo Spezia tre categorie più in alto rispetto a vent'anni fa.