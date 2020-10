Fuori provincia - La Lega Serie A ha comunicato in mattinata che il presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario. A scopo prudenziale il presidente Gabriele Gravina, in assenza di sintomi, ha deciso di porsi in isolamento volontario seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario.