Fuori provincia - "Spero che i tifosi possano tornare negli stadi in autunno. La UEFA uscirà vittoriosa da questa crisi: sopravviverà sul piano finanziario, come tutte le Federazioni nazionali. Avremo sicuramente delle perdite ma riusciremo a riprenderci rapidamente". Lo ha detto nelle scorse il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, aprendo uno spiraglio per i tifosi già dai prossimi mesi.