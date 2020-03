Fuori provincia - Ha voluto partecipare alla campagna #iorestoacasa per sensibilizzare gli italiani ad un atteggiamento responsabile in periodo di contagio. Lo ha fatto con autoironia e strappando l'approvazione dei tifosi di tutte le squadre. Alessandro Micai è il portiere della Salernitana che ha usato una sua papera di gioco per lanciare un messaggio importante. Un'uscita assurdamente sfortunata durante un Salernitana-Benevento in cui è riuscito in tuffo a deviare nella propria porta un cross quasi innocuo è diventata la scusa per dire: "NON USCITE !!! Mi raccomando ragazzi ...fidatevi di me...". Il video in poco tempo è diventato virale su Facebook.