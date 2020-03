Il ministro Spadafora tiene il calcio in quarantena

Fuori provincia - Si fa sempre più reale l'ipotesi che i campionati non ricomincino e la stagione sia dichiarata conclusa. Il ministro con delega allo sport Vincenzo Spadafora si è espresso con toni netti nelle scorse ore in un'intervista a Repubblica: "Riprendere le partite il 3 maggio è irrealistico". Oggi annuncerà lo stop all'attività agonistica per tutto aprile, con un passaggio che rischia di diventare decisivo: il divieto di allenarsi per i club professionistici. Questo, più che la previsione di non poter ricominciare con il calcio nel primo fine settimana di maggio, stabilisce in pratica una pausa di due mesi negli allenamenti dei calciatori professionisti. Contando che, al minimo, servirebbero due settimane di lavoro per poter tornare a disputare una partita vera e propria, la ripresa slitta a questo punto inevitabilmente a fine maggio. Nella migliore delle ipotesi.

Troppo tardi per portare a termine la serie B, che si era data il weekend del 9 maggio come termine ultimo per ricominciare, finendo magari in estate inoltrata. Dura la reazione della Lega A alle parole di Spadafora: "Con riferimento alle odierne affermazioni del Ministro dello Sport Spadafora ritengo non sia il momento di fare polemiche e demagogia", ha affermato il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino mentre in una nota si snocciolavano i numeri dell'industria calcio: "Trentadue milioni di appassionati seguono il calcio, un fenomeno sociale ed economico che dà lavoro a più di 300mila persone generando l'1% del PIL nazionale. La Serie A da sempre svolge un riconosciuto ruolo di locomotiva del comparto, producendo direttamente ogni anno circa 3 miliardi di euro di ricavi totali e generando un indotto di 8 miliardi a beneficio dell'intera piramide calcistica, oltre a una contribuzione fiscale e previdenziale di 1 miliardo di euro".