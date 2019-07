Il grande obiettivo della scorsa estate si accasa al Pescara

Fuori provincia - Lascia Parma, una maglia che in pratica non ha mai indossato. L'anno scorso Cristian Galano scelse l'Emilia e il sogno della serie A dopo essere rimasto svincolato, si ritrovo invece a Foggia in prestito a lottare per la salvezza in cadetteria. Ma era stato lo Spezia a cercarlo con grande insistenza nell'ultima settimana di calciomercato estivo, senza riuscire a convincere l'attaccante scoperto da Guido Angelozzi ai tempi del Bari. Non sarà aquilotto neanche in questa stagione, l’esterno classe ’91 ha firmato un contratto triennale con il Pescara. Ai gialloblù vanno a titolo definitivo i cartellini dei giovani classe 2000 Fabian Pavone e Alessandro Martella.