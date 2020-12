Il ct Mancini: "Sassuolo, Verona e Spezia: le piccole fanno buon calcio"

Fuori provincia - Non il primo attestato di stima, ma non per questo farà meno piacere. Il ct Roberto Mancini inserisce nuovamente lo Spezia tra le squadre che stanno esprimendo un buon calcio nell'attuale serie A. "Il Verona e il Sassuolo, fanno un bel calcio. Lo Spezia anche, ci sono club minori che stanno giocando bene", ha detto oggi in conferenza stampa. Sono le squadre che stanno portando "una ventata di freschezza" in un campionato avvincente. "Il campionato è più bello, con tante squadre in pochi punti. Io ho citato club meno importanti, la Juve è sempre molto forte, il Milan sta facendo benissimo, Napoli grande campionato, la Roma uguale, la Lazio si sta riprendendo. La Serie A è più avvincente, è meglio per tutti".