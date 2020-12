Il capitano tocca quota 200: "Siamo una realtà di questo campionato"

Fuori provincia - Claudio Terzi ha fatto 200. "Ci tenevo molto e soprattutto a raggiungerlo in serie A. Peccato per la sconfitta arrivata da una grande partita. Siamo stati un po' sfortunati e abbiamo fatto errori di impostazione che hanno lanciato il loro contropiede. Sapevamo che avremmo dovuto dare intensità perché loro arrivavano da un filotto di partite. Non è facile valutare il match quando poi perdi, ma ne usciamo a testa alta per affrontare ancora più convinti il resto del campionato. Stiamo diventando una realtà, questo dice la continuità che stiamo trovando", ha detto il capitano a Sky Sport.

"Ci aspetta un filotto di partite ravvicinate in cui tutti saranno coinvolti. A Crotone vogliamo fare punti salvezza come nel resto degli scontri diretti. Seguiamo il nostro allenatore che ci ha portato a fare benissimo in queste prime dieci partite, cercando di evitare gli errori visti oggi. Con queste prestazioni, ottenere la salvezza è possibile". Terzi è il più anziano della rosa. "Ci sono calciatori che meritavano la serie A anche prima, penso a Gyasi o Ricci. Non c'è bisogno di dirgli nulla, quando hai la nostra organizzazione è tutto più facile. Noi entriamo in campo sapendo tutto del nostro avversario e conoscendo quali armi abbiamo per colpirlo".