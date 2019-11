Il "cammellone" l'ha fatto davvero: l'ex studente del Marconi è il primo italiano a vincere la Mini-Transat

Fuori provincia - Alle 17.32 italiane Ambrogio Beccaria ha scritto una nuova pagina della vela italiana e della Mini-Transat, la regata in solitaria a bordo di barche a vela di soli 6,5 metri che in due tappe attraversa l'Atlantico, dalla costa francese alla Martinica.

Già nella prima tappa con traguardo alle Canarie, il velista milanese, che ha frequentato il Polo universitario Marconi e che da anni trascorre alcune settimane estive sulle coste spezzine, aveva messo tutti in riga tagliando per primo il traguardo nella classe "Serie". Un trionfo conquistato dopo una partenza non perfetta, che lo ha spinto a dare ancora di più nella tappa successiva, quella che da Las Palmas lo ha portato a Le Marin dopo 13 giorni e 2 ore di navigazione. Beccaria, aka Bogi o il Cammellone per tutti i tifosi, ha messo la prua davanti a tutti sin dall'inizio e ha continuato a guadagnare giorno dopo giorno, senza perdere mai la concentrazione e arrivando ad accumulare anche 100 miglia di vantaggio sugli inseguitori. Una regata perfetta che lo ha visto anche condurre la classifica generale per alcune ore, quando aveva messo alle spalle anche i velisti della classe "Proto" (alla fine solamente due di loro sono arrivati al traguardo prima dell'italiano).



Beccaria ha quindi dominato alla sua maniera la più affascinante delle gare per questo tipo di imbarcazioni ed è il primo italiano che riesce a farlo nei 42 anni di storia della manifestazione. Il Cammellone lo ha fatto a bordo di Geomag 943, un Pogo 3 di serie. Con lui sul primo gradino del podio, oltre alle nozioni apprese negli anni di studio al Polo universitario, un altro pizzico di spezzinità con lo sponsor Tarros che si staglia sulla vela di prua.