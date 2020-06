Il calciomercato "estivo" si terrà tra settembre ed ottobre

Fuori provincia - In attesa di capire come verrà risolta la grana dei contratti in scadenza il 30 giugno, dal Consiglio federale in corso arrivano indicazioni sulla stagione 2020/21. Lo slittamento di tutto il calendario presente impone di comprimere le fasi "intermedie" tra questa annata e la prossima, a partire dal calciomercato. La finestra per la compravendita è stata individuata tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2020: sei settimane in totale. Quello invernale si terrà dal 4 gennaio al 31 gennaio 2021.



ultimo aggiornamento 16.32