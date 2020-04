Il calcio verso l'approvazione di un protocollo per ripartire

Fuori provincia - Da martedì prossimo le ipotesi sulla ripresa dei campionati di calcio potranno farsi più solidi. La Lega di serie A si riunisce in assemblea, rigorosamente in videoconferenza, per esplorare gli scenari che si presentano sul ritorno all'attività sportiva. In particolare dovrebbe essere portata una bozza già abbastanza delineata dei protocolli per garantire ai tesserati la massima sicurezza in vista della ripresa degli allenamenti, già discusso negli scorsi giorni . Il calcio insomma si prepara alla fase 2.