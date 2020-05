Il calcio piange Gigi Simoni, il gentiluomo della panchina

Fuori provincia - Si è spento ad 81 anni Gigi Simoni, protagonista del calcio italiano per diversi decenni sia da calciatore che da tecnico. Nella sua carriera in panchina tre promozioni in serie A e soprattutto la Coppa UEFA del 1998 alla guida dell'Inter di Ronaldo. Nato a Crevalcore, ha girato per tante piazze soprattutto della provincia: Genoa, Pisa e Cremonese i tre club in cui ha militato più spesso. A Pisa si era stabilito e aveva la famiglia. Circa un anno fa aveva accusato un malore in casa.