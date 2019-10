Il Volley Laghezza Spezia cerca il riscatto con Perugia

Fuori provincia - Contro la Promostriketeam Perugia oggi alle 18 al Palamariotti per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, nel Volley Laghezza Spezia mancherà quanto meno la banda Marca Cerquetti: a conseguenza dell’infortunio a un dito rimediato nella trasferta a Forlì; arbitrano Alessandro Fiori e Marco Gemma. "Ad ogni modo siamo pronti per cercare il riscatto nell'esordio davanti al pubblico amico - assicura comunque coach Andrea Cecchi alla vigilia - dopo la sconfitta forlivese in avvio. I perugini ? Una squadra che lotterà per salvarsi dalla retrocessione per quanto vantino almeno un paio di individualità assolutamente da non sottovalutare". Per la cronaca, nel turno d’andata, gli umbri hanno perso al tie-break in casa di fronte alla Jobitalia di Città di Castello e dunque in una sorta di derby regionale.