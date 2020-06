Fuori provincia - Il Vicenza di Mimmo Di Carlo giocherà in serie B la prossima. E con lui, anche il Monza di Berlusconi e Galliani e la Reggina. Tra le prime decisioni prese dal Consiglio federale in corso in queste ore, quello di ammettere alla cadetteria le tre capoliste degli altrettanti gironi di serie C. L'ufficialità arriverà entro la serata.