Il Trapani prova il colpo di reni contro il Pisa questa sera

Fuori provincia - Si chiuderà stasera al Provinciale di Trapani, con il match in programma alle ore 21, il 16° turno della Serie BKT con i padroni di casa che sfidano il Pisa. I toscani, in caso di vittoria, raggiungerebbero il Perugia in zona playoff, di contro i siciliani cercano il 3° successo in 4 gare per continuare la corsa salvezza. Un solo confronto ufficiale in Sicilia fra le due squadre: 1-0 granata nella B 2016/17 con gol determinante di Citro al 90’. Trapani difesa più battuta fin qui con 27 reti subite. Siciliani distratti nei 15’ iniziali: 5 reti subite, come il Perugia.

La gara potrebbe decidersi nei 15’ finali di primo tempo, dove granata e nerazzurri sono da record per gol segnati: 6 centri siciliani e toscani dal 31’ al 45’ recuperi inclusi, come per l’Ascoli. Il Pisa è la squadra della Serie BKT 2019/20 che perde il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai propri risultati del 45’: -7 il saldo negativo nerazzurro. La squadra di D’Angelo, con Pordenone, Benevento e ChievoVerona, è una delle 4 cooperative del gol: 11 i marcatori per ciascuna compagine.