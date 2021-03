Il Torino sotto di due reti, ne segna tre nel finale e vince a sorpresa

Fuori provincia - Non c'è partita al Comunale di Torino, almeno fino al minuto 77. Il Sassuolo va in vantaggio di due gol nel primo tempo, sfiora il terzo a ripetizione e poi crolla nell'ultimo quarto d'ora spianando la strada alla clamorosa rimonta dei padroni di casa. I granata di Davide Nicola non sbagliano il primo recupero, vincendo per 3-2 con rete decisiva nel secondo minuto di recupero. Torino che supera il Cagliari al quartultimo posto: 23 punti contro i 22 dei sardi e con una partita in meno. Spezia e Benevento sono a 26 punti.