Il Torino si associa al partito di DAZN

Fuori provincia - Lo Spezia continua ad associarsi al partito degli "astenuti". Ieri ennesima votazione sull'assegnazione dei diritti tv in Lega di serie A ed ennesimo nulla di fatto. Di là, alle già note Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Udinese, Milan, Parma e Napoli, si è unito anche il Torino. Di qua, tra chi vuole approfondire il discorso relativo ai fondi d'investimento, ci sono Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo e Spezia. In mezzo il Cagliari, che continua a provare un'opera di mediazione. Per accettare l'offerta di DAZN servono 14 voti. Venerdì nuovo tentativo sul filo di lana: le proposte del gigante dello streaming e di Sky scadono il 29 marzo.