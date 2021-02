Il Torino non si allena, si teme un focolaio Covid nello spogliatoio

Fuori provincia - Dopo i tre casi di positività della scorsa settimana, ancora brutte notizie da Torino. Il club granata ha deciso, su indicazione delle autorità sanitarie, di sospendere l'allenamento previsto per oggi in virtù della "situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione". Nelle prossime ore saranno svolti nuovi controlli. Giovedì 18 febbraio due calciatori erano risultati positivi e messi di conseguenza. in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico Sabato un ulteriore tesserato, asintomatico, era risultato positivo ad uno dei tamponi di routine.