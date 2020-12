Il Sassuolo in dieci batte il Benevento nell'anticipo

Fuori provincia - Il Sassuolo ritrova la vittoria dopo 2 turni e si riporta temporaneamente al secondo posto, a 4 punti dalla capolista Milan. La squadra di De Zerbi parte all'attacco, e dopo 7', grazie al rigore trasformato da Berardi, si porta in vantaggio. Non ci saranno altri gol al Mapei Stadium, ma nei restanti minuti non mancheranno le emozioni, specialmente nella ripresa. Il primo tempo non offre molto altro in realtà, poi, con l'espulsione dopo ricorso al Var di Haraslin al 49', la partita si accende. De Zerbi ridisegna la sua squadra con 3 cambi in contemporanea (dentro Boga, Raspadori e Ayhan), Inzaghi, che già a inizio ripresa aveva inserito Insigne, lancia nella mischia Dabo. Gli ospiti si riversano all'attacco, e Consigli dimostra tutto il suo valore su Insigne, Caprari e Lapadula, mentre è la traversa, nel finale, a respingere la conclusone di Iago Falque.



Il Benevento si arrende così a un super Consigli, grazie al quale il Sassuolo, per la quinta volta nelle ultime 6 uscite, mantiene la porta inviolata. Impressionante il cambio di marcia della difesa di De Zerbi, che nelle prime 5 giornate aveva preso gol in ogni gara, per un totale di 9 gol al passivo, mentre ne ha subiti solo 3 dall'Inter nei successivi 6 incontri.



(fonte Lega serie A)