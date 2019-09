Il Pordenone non perde una partita casalinga da gennaio scorso

Fuori provincia - Pordenone imbattuto in casa, considerate le sole gare di campionato (regular season) da 8 incontri, di cui cinque vinti e tre pareggiati. E questo comprende anche il match d'esordio in serie B vinto contro il Frosinone e giocato a Udine. L’ultimo ko risale al 26 gennaio scorso, 1-2 contro il Rimini, in C. I ramarri hanno anche il miglior attacco della B dopo 180 minuti con cinque reti, a pari merito del Pescara. Tre i gol all’esordio e due a Pescara per loro.

E' anche, sempre assieme al Pescara, una delle due compagini della cadetteria ad aver mandato in rete il maggior numero di giocatori, dopo due giornate: quattro, nello specifico per i friulani: Barison, Chiaretti, Gavazzi e Pobega (autore di due gol).